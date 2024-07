Бывший президент Украины появился в новом видео Дантеса и Badstreet boys

Украинский певец Владимир Дантес и комики Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр пригласили экс-президента Украины Виктора Ющенко принять участие в съемках нового видео для юмористического проекта Badstreet boys.

Чтобы креативно объявить о благотворительном сборе на помощь украинским защитникам, блогери записали пародию на легендарных хит Элтона Джона и группы Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word. В ролике участники Badstreet boys по очереди поют свою версию песни на украинском, а Виктор Андреевич аккомпанирует им на белом рояле, повторяя несколько раз фразу «Це так».

Ющенко вместе с юмористами планируют собрать 7 миллионов гривен на закупку дронов для 3 ОШБ и ГУР и покупку буса для ССО. Среди тех, кто задонатит от 100 гривен, артисты обещают разыграть мед из пасеки бывшего президента.

«Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно», — говорится в описании клипа.

