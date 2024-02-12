Елизавета Цилик засветилась в новой экранизации «Одного дня»

Актриса родом из Херсона снялась в новом сериале от Netflix instagram.com/lizatsilyk

Украинская актриса Елизавета Цилик снялась в сериале популярного стримингового сервиса Netflix. О новом достижении в кинокарьере 24-летняя уроженка Херсона рассказала на своей странице в Инстаграм.

Елизавета исполнила небольшую роль в новой экранизации романа Дэвида Николлса «Один день». Украинка запостила отрывок одной из серий, где она играет работницу кофейни Мэдди. Также Цилик обнародовала фото с актером Лео Вудаллем.

В подписи к подборке кадров со съемочной площадки Елизавета призналась, что получить роль ей помогла Ольга Любарова, организовавшая кастинг-ивент для украинских актеров в Лондоне.

«Такая теплая и любимая моей душе эта история. С самого начала до конца. Сколько человек сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся. Спасибо Ольге Любаровой, которая организовала кастинг ивент для украинских актеров в Лондоне. Благодарю Rachel Sheridan за приглашение на пробы. Спасибо Luke Snellin за доверие и помощь на площадке. И спасибо Leo Woodall за отличное профессиональное сотрудничество на съемочной площадке и за ее пределами», — написала Елизавета.

Напомним, что Цилик снималась в сериалах «С волками жить», «Цвет мести», «Крепостная», «Исчезнувшие следы», «Игры детей старшего возраста» и «С кем поведешься».

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