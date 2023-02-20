Украинская певица позировала на красной дорожке

На Берлинском кинофестивале-2023 состоялся премьерный показ документального фильма «Суперсила» (Superpower) обладателя «Оскара» Шона Пенна и телезвезды Аарона Кауфмана о войне в Украине. Среди гостей премьеры была и исполнительница Тина Кароль, песня которой Kolomyika стала саундтреком к фильму.

Для выхода в свет Кароль выбрала уникальный наряд — долгое белое платье с черным принтом в виде родового дерева, составляющими которого стали такие украинские ценности, как колыбель и песня, земля и поле, связь дочери и матери и посвящение и мертвым, и живым. Над созданием этого образа работала украинская дизайнер и художник по костюмах Марина Бойко.

«Смелость украинцев — это понятия, которые будут изучать в учебниках. Мы все — часть смелости, что есть Superpower. Каждый делает свое дело как лучшее, где каждый Superstar. Быть частицей супер силы нации, быть частицей фильма Superpower вместе с командой Шона Пенна — это всегда ответственно, это радость и честь! Владимир Зеленский, титанический труд! Сломивший стререотипы политического и пропагандистского мира, отважный воин! Все ради нашей Победы. Слава Украине!», — написала Тина в Инстаграм.

Слушайте песню Тины Кароль, которая стала саундтреком к фильму «Суперсила»: