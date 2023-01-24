Какой гонорар был у актера до войны

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который снимался в «Черном вороне», «Крепостной» и «Поймать Кайдаша», рассказал о своем заработке в интервью Славе Демину. Знаменитость признался, что до вторжения РФ на территорию Украины один съемочный день приносил ему от 15 до 70 тысяч гривен.

Цымбалюк рассказал, что во время войны его гонорар не изменился, однако количество фильмов и сериалов значительно уменьшилось. По словам Тараса, до 24 февраля прошлого года в Украине могло сниматься до 50 проектов одновременно, а сейчас не больше четырех. Актер добавил, что его уже приглашают на съемки, которые запланированы на весну и лето.

«Знаю статистику, что снимается три-четыре проекта сейчас, то есть в это время. До полномасштабного вторжения было примерно 50, может больше, параллельно. Многие продакшны почувствовали, что можем весной-летом снимать. В любом случае звонят, спрашивают занятость, кто-то меня где-то бронирует», — поделился Цымбалюк.

Также звезда рассекретил, сколько денег тратит в месяц в военное время. Тарас признался, что старается экономить, и сейчас его расходы не превышают 70 тысяч гривен в месяц.

«У меня потребности минимальные, 50-70 тысяч гривен. Раньше у тебя не было страха выскочить за какой-то бюджет. Поехал ты на Мальдивы — хорошо, не поехал — тоже нормально. Сейчас надо как-то планировать, это ощущение не очень приятное, оно немного пошатывает мужской стержень, который я только начал нащупывать», — заявил Тарас.

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