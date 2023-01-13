Актриса откровенно рассказала, что влияет на размер ее гонорара.

Украинская актриса Ирма Витовская призналась, что больше не ходит на кастинги, а также не скрывает, что иногда в предложениях ее интересует исключительно финансовый аспект. В интервью "Знакомые лица" Ирма отметила, что может торговаться за гонорар только тогда, когда соглашается на роль из-за финансовой выгоды.

Также она может торговаться, если роль уже ей знакома, или Ирме не очень интересно.

"Но в любом случае всегда стараюсь хорошо выполнить свою работу! Бывает, очень хотят, чтобы я приняла участие в проекте. Но понимаю, что это мне как актрисе уже неинтересно, что было. Тогда возникает только финансовый вопрос. Не буду кривить душой, это нормально! Мы продаем свои услуги как свое ремесло и получаем за это деньги. Бывает тоже наоборот. Я могу значительно спустить, когда роль для меня важна. Если понимаю, что не могу это пропустить и хочу сыграть," - отметила актриса.

Ирма объяснила, почему сейчас не ходит на кастинги.

"У меня уже практически года два нет проб. Я сразу приглашена режиссером или продюсером. Есть моменты, когда записываю самопробы. Но это для того, чтобы ощутить попадание в персонажа. Но на этом все заканчивается, и я прихожу уже на подготовительный период к съемкам," – призналась Витовская.

Ранее мы писали, что Цымбалюк заинтриговал продолжением "Поймать Кайдаша".