Никакого русского языка: в Украине с новыми правилами стартовал нацотбор на Евровидение-2023
Узнайте, какие изменения ждут участников песенного конкурса в 2023 году
«Суспільне Мовлення» начинает прием заявок на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидения. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.
Отметим, что это впервые процесс подготовки к конкурсу стартует летом, и уже в декабре в Киеве станет известно, кто представит Украину на сцене Евровидения-2023. Но на этом нововведения не заканчиваются, организаторы конкурса представили новые правила, по которым будут отбирать конкурсантов.
Что изменится в этом году на Нацотборе:
- Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.
- Как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.
- Также изменения коснулись языка, теперь песни можно петь на любом языке, кроме языка государства-агрессора.
- Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.
- Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.
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