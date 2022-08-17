Узнайте, какие изменения ждут участников песенного конкурса в 2023 году

Никакого русского языка: в Украине с новыми правилами стартовал нацотбор на Евровидение-2023 instagram.com/suspilne.eurovision

«Суспільне Мовлення» начинает прием заявок на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидения. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.

Отметим, что это впервые процесс подготовки к конкурсу стартует летом, и уже в декабре в Киеве станет известно, кто представит Украину на сцене Евровидения-2023. Но на этом нововведения не заканчиваются, организаторы конкурса представили новые правила, по которым будут отбирать конкурсантов.

Что изменится в этом году на Нацотборе:

Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Также изменения коснулись языка, теперь песни можно петь на любом языке, кроме языка государства-агрессора.

Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.

Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

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