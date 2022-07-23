Артистку нашли мертвой в собственной квартире

В четверг, 21 июля, в США умерла известная певица и актриса Шонка Дукуре, которая более известна Биг Мама. Знаменитость нашли мертвой в ее квартире в городе Нэшвилл, Теннесси. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на полицейский отчет, в котором сказано, что на месте происшествия не обнаружено признаков насильственной смерти.

Также известно, что в квартире, где нашли тело знаменитости, проживают двое маленьких детей 44-летней звезды фильма «Элвис». Сейчас полиция проводит расследование, что стало причиной смерти на самом деле.

(На фото Шонка Дукуре и Баз Лурман)

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Отметим, что недавно вышел в широкий прокат фильм режиссера База Лурмана «Элвис», в котором сыграла Шонка. Это была первая большая роль актрисы в кино. Кроме актерского мастерства Дукуре занималась музыкой. Она выступала с Doja Cat во время музыкального фестиваля Coachella в апреле, а также записала с ней саундтрек и снялась в ее клипе на трек Vegas, которая также является саундтреком к «Элвису».

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