Музыканту было 50 лет

Основатель и экс-солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный как Томас Хаос, совершил самоубийство. Артист умер в возрасте 50 лет. Смерть звезды подтвердили на его официальной странице в Instagram.

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По предварительной информации, исполнитель повесился. Его тело было обнаружено в его доме в Подмосковье, в котором он жил один, так как жены и детей у певца не было.

Сообщается, что перед смертью Вячеслав был в депрессии. Он тяжело переживал крах карьеры и плохие отношения с бывшими членами группы.

Напомним, что у Зинурова был конфликт с Сергеем Амораловым. По его словам, Аморалов обманывал его и задолжал большую сумму, поэтому Том Хаос покинул коллектив в августе в 2021 году.

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