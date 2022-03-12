В России повесился экс-солист группы «Отпетые мошенники»
Музыканту было 50 лет
Основатель и экс-солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный как Томас Хаос, совершил самоубийство. Артист умер в возрасте 50 лет. Смерть звезды подтвердили на его официальной странице в Instagram.
Читайте также: ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийствоПо предварительной информации, исполнитель повесился. Его тело было обнаружено в его доме в Подмосковье, в котором он жил один, так как жены и детей у певца не было.
Сообщается, что перед смертью Вячеслав был в депрессии. Он тяжело переживал крах карьеры и плохие отношения с бывшими членами группы.
Напомним, что у Зинурова был конфликт с Сергеем Амораловым. По его словам, Аморалов обманывал его и задолжал большую сумму, поэтому Том Хаос покинул коллектив в августе в 2021 году.
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