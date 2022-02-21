Ему был 31 год

В Великобритании умер Джамал Эдвардс, известный музыкальный магнат и продюсер, который помог начать карьеру таким звездам, как Эд Ширан, Джесси Джей, Стормзи и Рита Ора. 31-летний музыкальный продюсер скончался 20 февраля, однако причина смерти до сих пор не известна, пишет Daily Mail.

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Отмечается, что Джамал был основателем музыкальной онлайн-платформы SBTV. Свой успех Джамал использовал для поддержки программ психического здоровья. Он запустил проект по реконструкции молодежных центров в 2021 году.

В 2014 году Эдвардс был награжден Орденом британской империи, также он сотрудничал с Prince’s Trust, молодежной благотворительной организацией, которой управляет принц Уэльский и сотрудничал с принцами Уильямом и Гарри.

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