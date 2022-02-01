Артист изредка пользуется ноутбуком

Семь лет без смартфона: Эд Ширан отказался от гаджета ради семьи instagram.com/teddysphotos

Известный британский певец Эд Ширан рассказал, что в течение семи лет не пользуется мобильным телефоном. Об этом он поведал в подкасте The Collector's Edition. По словам музыканта, из-за смартфона он чувствовал себя очень подавленным и в основном был в плохом настроении. Поэтому в 2015 году исполнитель решил избавиться от гаджета.

«Я проводил все свое время в очень низком месте. Я лишился его, и это было похоже на то, что занавес только что поднялся», – сказал Эд.

Также он добавил, что важные вопросы решает по электронной почте. Он не прервал контакты с другими людьми, а просто их ограничил.

«Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 электронных писем за раз. Как только я отсылаю их, закрываю ноутбук», – добавил Ширан.

Теперь артист чувствует себя более счастливым и может больше времени уделять своей семье.

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