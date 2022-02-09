Легенде Одесской киностудии было 87 лет

Во вторник, 8 февраля, в Одессе умер известный украинский режиссер Геннадий Тарасуль. На момент смерти ему было 87 лет. Об этом сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины.

«Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – «Легенда Одесской киностудии», – написал источник.

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Отмечается, что Геннадий Тарасуль был известным советским и украинским кинорежиссером, сценаристом, литератором. Он был известным сценаристом и вторым режиссером в Одесской киностудии.

Он написал множество произведений: роман «Риск» (1969), повести «Стоянка не предусмотрена» (1967), «Сквозь осенние облака» (1973), «Мгновение жизни» (1976), пьесу «Авария» (1979), которые поставили в Одесском театре.

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