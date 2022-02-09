Ему было 79 лет

Американский режиссер, продюсер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом, сообщает Variety и его дочь Эми Трамбалл.

«Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом», - написала Эми Трамбалл в Facebook.

Отметим, что Трамбалл является режиссером фильмов «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм» и «Назад в будущее… Поездка».

Широкую популярность знаменитость получил благодаря работы над фильмами, где он делал спецэффекты: «2001 год: космическая одиссея», «Близкие контакты третьей степени», «Звёздный путь. Фильм» и «Бегущий по лезвию».

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