16-летний одессит уже успел познакомиться со звездами украинского шоу-бизнеса

16-летний певец из Одессы МУАЯД в октябре стал победителем вокального шоу «Співають всі». В финале МУАЯД получил от жюри 84 балла, занял первое место и выиграл приз — 500 тысяч гривен. После победы в проекте певец продолжил свою музыкальную карьеру и успел порадовать поклонников новинками. Во время интервью он рассказал о знакомстве со звездами украинской эстрады, записи новой песни и дальнейших творческих планах.

МУАЯД, поздравляем с выходом песни «Инстаграм». Как долго готовился релиз этой композиции?

Спасибо! Надеюсь, она появится в Вашем плейлисте (улыбается). Что касается релиза, я впервые услышал эту песню еще в прошлом году и несколько месяцев размышлял, как правильно вокально ее преподнести, чтобы передать все те эмоции, которые вложены в строчки этого крутого трека. А вот у автора «Инстаграма», Димы Сысоева, насколько знаю, она лежала на полочке не один год.

Как состоялось твоё знакомство с Димой?

С Димой мы познакомились еще на проекте «Співають всі» и потом пересеклись на вечеринке ТикТокера Олега Машуковского. Там нам удалось пообщаться поплотнее, чем на шоу, и мы, в итоге, обменялись контактами. Через несколько дней я уже слушал три демки разных композиций от Димы, среди которых был и Инстаграм. После этого всё закрутилось-завертелось и Вы уже знаете, к чему это привело (улыбается). Более того, Дима не только презентовал мне песню, но и участвовал в записи и мастеринге с первой до последней секунды! Так что респект ему колоссальный!

Певец МУАЯД, победитель «Співають всі» пресс-служба

Дима сейчас — один из хит-мейкеров страны. Наверное, это не дешёвое удовольствие — купить у него трек…

Наверное… Я не знаю (смеется). Дело в том, что Дима подарил мне эту песню. Он так и сказал: «Муаяд, я уже записал этот трек своим голосом и вот-вот хотел выпускать под своим именем, но тебе он подходит намного больше. Забирай!»

Честно, я был в шоке. Но очень круто осознавать, что есть люди, которые готовы просто так поддержать качественным материалом, не требуя ничего взамен. А возвращаясь к теме гонораров Димы, пусть они будут максимально высокими. Он этого достоин!

Песня «Инстаграм» вышла на украинском и на русском языках. Почему было принято такое решение?

Потому что она круто звучит и на украинском, и на русском. Лично я не мог выбрать. И когда я советовался, какую версию оставить, мнения тоже разошлись 50 на 50. Так и было принято решение выпускать на двух языках.

Твой первый трек «Лунапарк» (ремейк на песню Мики Ньютон) играет на топовых радиостанциях Украины. Неужели программные директора с такой легкостью берут песни артистов, которые только начинают?

Во-первых, я очень благодарен всем программным директорам, которые дали свою качественную оценку треку. Ведь вряд ли бы они ставили в эфир то, что не понравится слушателям (улыбается). А во-вторых, это показывает, что радиостанции оценивают не имя или внешность, а именно материал, с которым приходишь. Поэтому шанс есть абсолютно у всех.

Певец МУАЯД, победитель «Співають всі» пресс-служба

К слову, о «Лунапарке». Он был нешуточным хитом целых 16 лет назад! Почему ты выбрал именно этот трек для ремейка?

Мне захотелось вдохнуть новую жизнь в эту невероятно классную песню и вложить в нее кусочек своей души. К тому же, далеко не все представители моего поколения знают трек в исполнении Мики. Поэтому, он для многих зазвучал, как новый. И даже успел стать одним из саундтреков к фильму «Любовь и блогеры».

А как твой ремейк оценили Мика Ньютон и ее экс-продюсер Юрий Фалеса?

И Мике, и Юрию песня очень понравилась. Юрий сначала написал в сообщении три точки. И мы подумали, что все, конец! Плохо получилось! А через несколько секунд Юрий написал, что ему очень понравилось и он специально держал интригу. А сама Мика написала мне, что я талантливый (что меня немного смутило и улыбнуло одновременно), пожелала удачи и выразила веру в мою Звезду.

Какие дальнейшие творческие планы у тебя? Какие вызовы перед тобой, как перед музыкантом, стоят сейчас?

Перед мной сейчас стоит сложная работа над собой. Так как мне нужно многому научиться и я не стесняюсь чего-то не знать. Мне интересно открывать для себя что-то неизведанное и находить новые грани себя. К тому же, сейчас и много выступлений, и съемок, и поездок в Киев, в котором я уже бываю чаще, чем в домашней Одессе. Вот на прошедших выходных мы сняли клип на «Инстаграм» и совсем скоро поделюсь результатом!

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