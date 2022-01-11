Этот фильм стал одним из самых кассовых в истории кино

В 2021 году вышло много хороших и достойных фильмов. Но один побил рекорд и стал самым кассовым в 2021 году. Речь идет о боевике «Человек-паук: Нет пути домой», пишет The Hollywood Reporter.

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По словам источника, этот фильм остается на первом месте в прокате со дня премьеры. За последнюю неделю он собрал в кинотеатрах 33 миллиона долларов, а всего в США 668 миллионов долларов.

Эта кинолента может обогнать боевик «Мстители: Война бесконечности», который собрал 678 миллионов долларов и «Черную пантеру», собравшую 700 миллионов долларов.

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Стоит отметить, что кинокартина «Человек-паук: Нет пути домой» вошла в десятку самых кассовых фильмов в мире и сейчас занимает восьмое место с общей суммой в 1,53 миллиарда долларов.

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