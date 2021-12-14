2021-й стал его самым прибыльным годом

Журнал Time удостоил звания «Человек года» основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla – Илона Маска.

Главный редактор и генеральный директор журнала Эдвард Фельсенталь рассказала, почему Маск получил звание.

«Илон Маск удостоился звания «Человека года» за наибольшее влияние «на жизнь на Земле, а также, возможно, и за ее пределами». В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», – сказал он.

Читайте также: Видео дня: годовалый сын Илон Маска появился на онлайн-совещании отца

Отметим, что чистая прибыль Маска за один квартал впервые перешагнула отметку в миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорилось в отчете Tesla. Это примерно в 10 раз превышало прибыль Tesla во втором квартале прошлого года.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Умер культовый режиссер с мировым именем

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус 2022»