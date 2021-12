Журнал Time удостоил звания «Человек года» основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla – Илона Маска.

Главный редактор и генеральный директор журнала Эдвард Фельсенталь рассказала, почему Маск получил звание.

Отметим, что чистая прибыль Маска за один квартал впервые перешагнула отметку в миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорилось в отчете Tesla. Это примерно в 10 раз превышало прибыль Tesla во втором квартале прошлого года.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh