Журнал Time назвал «Человека года»
Журнал Time удостоил звания «Человек года» основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla – Илона Маска.
Главный редактор и генеральный директор журнала Эдвард Фельсенталь рассказала, почему Маск получил звание.
«Илон Маск удостоился звания «Человека года» за наибольшее влияние «на жизнь на Земле, а также, возможно, и за ее пределами». В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», – сказал он.
Читайте также: Видео дня: годовалый сын Илон Маска появился на онлайн-совещании отцаОтметим, что чистая прибыль Маска за один квартал впервые перешагнула отметку в миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорилось в отчете Tesla. Это примерно в 10 раз превышало прибыль Tesla во втором квартале прошлого года.
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh— TIME (@TIME) December 13, 2021
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