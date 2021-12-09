В клипе Ирина Билык примерила семь разных образов

Примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык выпустила работу на уже полюбившийся поклонникам трек «Мне нравится». Режиссером клипа является Герман Ненов и Finegoldproduction. Это уже второе сотрудничество Ирины Билык с командой.



Первая совместная работа «Я умею любить» увидела свет ровно год назад.

«Я люблю работать с молодыми талантливыми и трудолюбивыми режиссерами, люблю эксперименты, — комментирует Ирина. — У Германа мне понравилось трепетное индивидуальное отношение к каждому артисту, поэтому я решила создать с ним и командой Finegoldproduction еще одну работу».

Ирина Билык презентовала клип на трек «Мне нравится» depositphotos.com

«Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты — рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должны быть внимание, уважение и подарки», — откровенничает артистка.

Песню “Мне нравится” написала Алена Мельник, автор песни «Красная помада».

Ирина Билык презентовала клип на трек «Мне нравится» depositphotos.com

В клипе «Мне нравится» Ирина Билык меняет целых семь образов. Съемки длились почти сутки — в павильоне и на крыше универмага «Украина».

«Нам как всегда «повезло» — мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени, — вспоминает артистка. — В восемь утра на крыше торгового центра ветер продувает просто насквозь, растрепывает мою прическу, а я в шикарном наряде изображаю непринужденную радость».

Душевную, романтическую атмосферу в павильоне в одной из семи сюжетных линий создавала флористическая компания международного уровня FIORI. Вмиг оказаться у бассейна в любой точке мира возможно, благодаря приложению Aviasales — поиску авиабилетов.

В эпизоде путешествие — герои клипа воплощают свои мечты.

Режиссер Герман Ненов комментирует свою работу так:

«Этот клип — fashion campaign женских эмоций. Иллюстрация их чувств и реакций в те невероятные моменты, когда женщине делают какой-нибудь приятный сюрприз ее любимый мужчина. Главная идея клипа, которую мы хотим донести до всей мужской половины зрителей: удивляйте своих женщин, делайте их счастливыми, им это нравится».

Ирина Билык презентовала клип на трек «Мне нравится» depositphotos.com

«Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией — встречать возлюбленного практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто!» — смеется Ирина Билык.

В одной из сцен клипа артистка фигурирует практически голой — из одежды на ней только белое пальто и белые лодочки на шпильке.

«Мне нравится»: Ірина Білик презентувала кліп на популярний трек

Примадонна української музичної індустрії Ірина Білик випустила роботу на трек, що вже полюбився шанувальникам, «Мне нравится». Режисером кліпу став Герман Ненов та Finegoldproduction. Це вже друга співпраця Ірини Білик із командою.

Перша спільна робота «Я умею любить» побачила світ рівно рік тому.

«Я люблю працювати з молодими талановитими та працелюбними режисерами, люблю експерименти, — коментує Ірина. — У Германа мені сподобалося індивідуальне ставлення до кожного артиста, тому я вирішила створити з ним та командою Finegoldproduction ще одну роботу».

Пісню «Мне нравится» написала Олена Мельник, авторка пісні «Красная помада».

«Я рідко виконую пісні про щасливе кохання, але ось воно, пісня моєї мрії — розповідь про те, що коли між людьми є справжні почуття, то між ними мають бути увага, повага та подарунки», — відверто каже артистка.

У кліпі «Мне нравится» Ірина Білик змінює цілих сім образів. Зйомки тривали майже добу – у павільйоні та на даху універмагу «Україна».

«Нам, як завжди, «пощастило» — ми знімали в один із найхолодніших і вітряних днів цієї осені, — згадує артистка. — О восьмій ранку на даху торгового центру вітер продуває просто наскрізь, розтріпує мою зачіску, а я в шикарному вбранні зображаю невимушену радість».

Душевну, романтичну атмосферу в павільйоні в одній із семи сюжетних ліній створювала флористична компанія міжнародного рівня FIORI. Вмить опинитися біля басейну в будь-якій точці світу можливо завдяки додатку Aviasales — пошуку авіаквитків.

В епiзодi подорож, герої кліпу втілюють свої мрії.

Режисер Герман Ненов коментує свою роботу так:

«Цей кліп — fashion campaign жіночих емоцій. Ілюстрація їхніх почуттів та реакцій у ті неймовірні моменти, коли жінці роблять якийсь приємний сюрприз її коханий чоловік. Головна ідея кліпу, яку ми хочемо донести до всієї чоловічої половини глядачів: дивуйте своїх жінок, робіть їх щасливими, це їм подобається».

В одній із сцен кліпу артистка фігурує практично голою — з одягу на ній лише біле пальто та білі човники на шпильці.

«Мені здається, після перегляду цього кліпу для багатьох дівчат має стати новим трендом і навіть традицією — зустрічати коханого практично оголеною, але в гарних туфлях та шикарному пальті!» — сміється Ірина Білик.

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