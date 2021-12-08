Итоги года: самые популярные запросы Google за 2021 год
Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинских пользователей за 2021 год. Также интернет-поисковик разделил запросы украинцев по категориям: персона; люди, которые покинули нас в 2021 году; фильмы; сериалы; телешоу, покупки, билеты на поезд, сертификат о вакцинации, биткоин и витамин D.
К слову, Google представила вопросы, которыми задавались украинцы, среди которых много о вакцинации.
На первом месте в рейтинге запросов Google – Евро 2020. В десятку лидеров попали южнокорейский сериал от Netflix «Игра в кальмара», романтическое реалити-шоу Холостяк 2021, Классрум и Евровидение 2021. А также Украина Англия, Усик Джошуа,Украина Швеция, Олимпиада 2021 и Вступ 2021.
Персоны:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Люди, которые умерли в 2021 году:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Фильмы:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круэлла
- Гнев человеческий
- Красное уведомление
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
Телевизионные сериалы:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постучись в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер с Рублевки
- Папик 2 сезон
Телешоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупки и другие запросы:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопросы украинских пользователей:
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
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