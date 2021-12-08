Узнайте, что украинцы искали в Google в 2021 году

Итоги года: самые популярные запросы Google за 2021 год pixabay.com

Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинских пользователей за 2021 год. Также интернет-поисковик разделил запросы украинцев по категориям: персона; люди, которые покинули нас в 2021 году; фильмы; сериалы; телешоу, покупки, билеты на поезд, сертификат о вакцинации, биткоин и витамин D.

К слову, Google представила вопросы, которыми задавались украинцы, среди которых много о вакцинации.

На первом месте в рейтинге запросов Google – Евро 2020. В десятку лидеров попали южнокорейский сериал от Netflix «Игра в кальмара», романтическое реалити-шоу Холостяк 2021, Классрум и Евровидение 2021. А также Украина Англия, Усик Джошуа,Украина Швеция, Олимпиада 2021 и Вступ 2021.

Персоны:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Люди, которые умерли в 2021 году:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Фильмы:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное уведомление Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

Телевизионные сериалы:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон

Телешоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупки и другие запросы:

Поп-ит Билет на поезд iPhone 13 Симпл-димпл Пропуск на транспорт в Киеве Санки Сертификат о вакцинации PlayStation 5 Биткоин Витамин D

Вопросы украинских пользователей:

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