Узнайте, кто стал виновником ДТП

Бывший участник шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк попал в ДТП. Он случайно сбил пешехода в Печерском районе Киева.

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Отметим, что мужчина, которого Мехайлюк сбил, находится в тяжелом состоянии. Причиной аварии стало то, что пешеход внезапно выбежал на дорогу, чтобы быстрее ее перейти, тем самым попал под колеса Макса, который пытался затормозить до столкновения, сообщает Новини.Live.

Потерпевший получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в больницу. По словам экс-«Холостяка», он не успел среагировать на мужчину.

«Я ехал, затем остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали и тут резко появились эти люди. С лева на право перебегали», – рассказал он.

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К слову, сотрудники полиции предложили медицинскую помощь Михайлюку, но он отказался.

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