Певица похвасталась, что самый продаваемый сингл 21 века посмотрело миллиард человек

Известная колумбийская певица и танцовщица Шакира похвасталась, что ее клип 2006 года под названием «Hips Don’t Lie» посмотрело миллиард человек. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором поделилась радостной новостью и поблагодарила поклонников за их активность.

«Я только что узнала, что видео «Hips Don’t Lie» набрало миллиард просмотров на YouTube! Невероятно! Передаю любовь всем, кто его смотрел, и Вайклефу Жану за то, что он был такой важной частью этой песни (и за то, что люди по-прежнему всегда произносят мое имя дважды!), – подписала публикацию артистка.

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Отметим, что «Hips Don’t Lie» является вторым синглом колумбийской певицы из её второго англоязычного студийного альбома Oral Fixation, Vol. 2 (2005), записанного при участии рэпера Вайклефа Жана, выпущенного 28 февраля 2006 года.

Клип получил много положительных отзывов от музыкальных критиков. Также он получил несколько наград, включая People’s Choice Award, MTV Latin America Video Music Award и MTV Video Music Award. Хит «Hips Don’t Lie» достиг #1 в чартах 55 стран.

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Сингл побил рекорд по количеству ротаций на радио в США. Песня была сертифицирована дважды платиновой Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), где было продано более 3-х млн копий. Продавшись тиражом более 10 млн экземпляров на рубеже десятилетия, трек стал самым продаваемым синглом 21 века.

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