Узнайте, какой была жизнь самой известной актрисы 40-х годов

В пятницу, 5 ноября, исполняется 107 лет с дня рождения звезды фильмов 40-х – Вивьен Ли, которая запомнилась главной ролью в культовом фильме «Унесенные ветром». Ivona предлагает вспомнить, как выглядела Вивьен Ли и какой была ее жизнь.

Ранние годы

Вивьен Ли родилась в индийском городе Дарджилинг. Ее отец был британцем, а в матери смешались ирландские и французские корни. В Великобританию знаменитость попала, когда ей было уже 7 лет. Ее отправили в Монастыре Святого Сердца. Там она должна была получить образование и стать добропорядочной чопорной англичанкой.

Вивьен Ли Getty Images

Юность

Спустя 11 лет девушка вернулась к родителям. Она загорелась актерской карьерой, а в 18-летнем возрасте девушка начала интересоваться мужчинами, а они — ей. Она познакомилась с 31-летним адвокатом Гербертом Ли Холманом, который был обручен и спустя несколько месяцев они поженились.

Актриса Вивьен Ли Getty Images

К 21-летнему возрасту Вивьен определилась, что хочет стать актрисой. Дебют актрисы состоялся в спектакле «Маска добродетели», который получил нереальный успех. Вивьен нашла себе агента Александра Корда. Сменила имя ради запоминающегося псевдонима — Вивьен Ли.

Вивьен Ли в костюме для роли "Маске добродетели" Getty Images

Вивьен Ли и Мэрилин Монро Getty Images

Актриса влюбилась и чтобы стать ближе к возлюбленному Лоуренсу Ольвье выпросила у агента роль в фильме «Огонь над Англией», где он снимался. Все знали, что юная актриса влюблена в коллегу, и он тоже к ней испытывал чувства. Оба были в браке, у Вивьен уже была 3-летняя дочь, а в Лоуренса сын. У пары вспыхнул роман, и они пытались неоднократно развестись, чтобы быть вместе.

Счастливая Вивьен Ли с Лоуренсом Оливье Getty Images

Любовь и трагедия

Их отношения продлились всего пять лет. В 1944 году врачи обнаружили в ее левом легком туберкулез, но после нескольких недель в больнице актриса была уверена, что почувствовала себя лучше. А спустя несколько месяцев узнала, что ждет ребенка. Ребенка не удалось сохранить, ведь у нее случился выкидыш, который спровоцировал психические проблемы, которые уже были у Вивьен.

Вивьен Ли потеряла ребенка от Лоуренса Оливье Getty Images

Психологические проблемы

По словам Оливье, после этого актриса впала в глубокую депрессию, а катарсис случился только тогда, когда она набросилась на мужа, кричала и пыталась навредить ему физически, после чего, рыдая, обессиленно упала на пол. Как утверждает Лоуренс, подобные приступы гиперреактивности, за которыми следовал эмоциональный срыв, а после полная пустота, смущение и раскаяние, он наблюдал у супруги и раньше, но не в такой степени.

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье Getty Images

Спустя год актриса вернулась к работе. Она выступала на сцене театра, а новые фильмы не давали такого успеха, как «Унесенные ветром».

Вивьен Ли стала популярной благодаря "Унесенным ветром" Getty Images

В 1947-м Лоуренс Оливье был посвящен в рыцари и стал бароном Оливье, а его жена — леди Оливье. Они продолжали работать вместе, но раскол был заметен невооруженным взглядом. Они постоянно сорились, а иногда дело доходило до рукоприкладства.

Вивьен Ли страдала от туберкулеза Getty Images

Судьбоносная роль

Роль в постановке «Трамвай Желание» свела на нет все попытки сохранить брак. Вивьен добилась роли Бланш ДюБуа, а Лоуренс стал режиссером. Успеха от этой постановки не ждали. Роль настолько поглотила актрису, что ее психологическое состояние начало прогрессировать. У нее началось биполярное расстройство. Вивьен не раз утверждала, что именно эта роль привела ее к безумию.

Вивьен Ли страдала от депрессии Getty Images

Развод и новый роман

Муж актрисы не готов был терпеть постоянные перепады ее настроения и в мае 1960-го начался официальный бракоразводный процесс. У Оливье начался новый роман с Джоан Плоурайт, а в 1961 году он женился на избраннице, родившей ему позднее троих детей.

Вивьен Ли мечтала стать актрисой еще с детства Getty Images

Актриса тоже не стала долго страдать из-за разрыва и закрутила роман с актером Джоном Меривейлом. У нее были частые депрессии и приступы. Последней экранной работой знаменитости стал «Корабль дураков».

Вивьен Ли в фильме "Корабль дураков" Getty Images

Смерть

В мае 1967 года у актрисы случился очередной серьезный приступ болезни, уложивший ее в кровать на несколько недель. А в ночь на 7 июля 1967 года актриса скончалась.

Вивьен Ли вышла замуж в юном возрасте Getty Images

Ее возлюбленный Джон обнаружил ее мертвой и сообщил о ее смерти родственникам и Лоуренсу, чья фотография по-прежнему стояла на прикроватном столике Вивьен.

Вивьен Ли на черно-белом фото Getty Images

Бывший муж звезды был настолько шокирован трагической новостью, что поначалу просто стоял, не в силах пошевелиться, а после этого начал молить о прощении за все те обиды, что нанес экс-возлюбленной.

Вивьен Ли и ее второй муж Лоренс Оливье Getty Images

Ivona предлагает вспомнить самые известные ее цитаты из «Унесенных Ветром»:

«Столько есть всего, о чём надо подумать. Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернёшь, — надо думать о том, что ещё можно изменить».

— Не прижимайте меня к себе так крепко, капитан Батлер. Все на нас смотрят.

— А если бы никто не смотрел, тогда бы вы не стали возражать?

«Я не должна рыдать, я не должна просить. Я не должна делать ничего такого, что может вызвать его презрение. Он должен меня уважать, даже если больше не любит меня»

Вивьен Ли в юности Getty Images

— Я люблю вас.

— Это ваша беда.

— Я вам нравлюсь, Скарлетт, признайтесь?

— Ну, иногда, немножко, — осторожно сказала она.

— Когда вы не ведёте себя как подонок.

— А ведь я, сдается мне, нравлюсь вам именно потому, что я подонок.

— Сэр, вы не джентльмен, — отрезала она.

— Очень тонкое наблюдение, — весело заметил он. — Так же, как и вы, мисс, не леди.

«Хорошо, когда рядом мужчина, когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он. Даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперёд».

«К чему мне всё это, если я не могу иметь того, кого хочу?»

«Ну почему, чтобы заполучить мужа, нужно строить из себя дуру?»

«Человек не может двигаться вперед, если душу его разъедает боль воспоминаний».

«О том, что будет завтра, я подумаю завтра».

Вивьен Ли обезумила из-за роли Бланш ДюБуа Getty Images

— Скарлетт, дайте подержать ребенка! Надо сказать, он — точная копия Фрэнка. Только баков не хватает, но всему свое время!

— Надеюсь, это время никогда не наступит. Это девочка.

— Мы богаты. А можно оставить лесопилку?

— Конечно, помнится ты хотела послать всех к чёрту, теперь ты можешь это сделать.

— Но, Ретт первым послать к чёрту я хотела тебя.

Вивьен Ли скрывала болезнь туберкулеза Getty Images

Скарлетт (о сне): Ах, Ретт, это так страшно, когда ты голодная.

Ретт: Конечно, страшно умирать во сне от голода после того, как съеден ужин из семи блюд, включая того огромного краба.

«Я смастерила красивый костюм и влюбилась в него. А когда появился он, такой красивый, такой ни на кого не похожий, я надела на него этот костюм и заставила носить, не заботясь о том, годится он ему или нет. Я не желала видеть, что он такое на самом деле. Я продолжала любить красивый костюм, а вовсе не его самого».

«Ещё не родился тот мужчина, которого бы я испугалась».

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