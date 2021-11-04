Актер потребовал извинений от Минкульта и СБУ

Украинский актер театра и кино Валентин Томусяк требует личных извинений от властей за удар по его карьере и репутации. Артиста внесли в «черный список» Минкульта из-за съемок в российском фильме о войне на Донбассе под названием «Солнцепек».

По словам Валентина, он не имеет никакого отношения к съемкам «Солнцепека». Актер обратился к СБУ и Минкульту с просьбой «исправить эту ужасную ошибку как можно скорее».

«Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого Солнцепёк. Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту», – написал Томусяк.

Также он добавил, что не был в России или на аннексированных территориях либо в Крыму с начала войны.

«Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера, репутация и эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения», – добавил Валентин.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Также в список попал и украинский актер Валентин Сергеевич Томусяк, которого Минкульт назвал российским.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал внесение украинского актера, Валентина Томусяка, в «черный список». В своем Telegram-канале политик сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер мог попасть в список людей, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины.

«То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке», – отметил он.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: