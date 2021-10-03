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Сергей Притула необычно поздравил с днем рождения своего сына Дмитрия, которому 2 октября исполнилось 13 лет. Мальчик провел этот день вместе с отцом, и в качестве подарка получил полет на самолете. На своей странице в Instagram украинский телеведущий поделился совместным фото с сыном, на котором они дурачатся в кабине самолета.

"Пусть настроение будет таким каждый день! С днем рождения, Дима, – написал звездный отец.

Напомним, что старшего сына Сергея Притулы воспитывает его первая супруга Юлия Андрийчук, с которой артист развелся шесть лет назад. Вторая жена шоумена Екатерина Сопельник родила ему двоих дочерей – Соломию и Стефанию.

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