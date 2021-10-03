Эмили Ратаковски показала сына

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Сын Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. С тех пор прошло почти 6 месяцев. Звезда иногда показывала сына на фото, однако прикрывала его лицо.

И на днях в инстаграм-сториз знаменитость впервые познакомила поклонников с маленьким сыном. Она опубликовала несколько фотографий Сильвестра в голубом вязаном свитере с оранжевыми полосками.

Сын Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

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