Эмили Ратаковски впервые показала лицо 6-месячного сына
Эмили Ратаковски показала сына
Читайте также: Копия отца: Виктор Павлик впервые показал лицо сынаИзвестная американская модель Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. С тех пор прошло почти 6 месяцев. Звезда иногда показывала сына на фото, однако прикрывала его лицо.
И на днях в инстаграм-сториз знаменитость впервые познакомила поклонников с маленьким сыном. Она опубликовала несколько фотографий Сильвестра в голубом вязаном свитере с оранжевыми полосками.
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