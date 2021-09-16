Суд отклонил иск об изнасиловании против артиста.

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Во вторник, 14 сентября, суд США отклонил иск об изнасиловании, который экс-возлюбленная известного рокера Мэрилина Мэнсона выдвинула против него. Причиной отказа стало то, что истек срок исковой давности. Но женщина не планирует опускать руки и готовит повторный иск.

«Мэрилин Мэнсон хочет заставить нашу клиентку молчать и не говорить об изнасиловании. Мы внесем поправки в иск и укажем дополнительные детали в ближайшее время. Мы заставим Мэнсона ответить за свои действия», – сказал адвокат бывшей девушки музыканта.

По словам жертвы, Мэнсон ее неоднократно насиловал в 2011 году, когда она состояла с ним в отношениях. Она долго молчала из-за страха.

Отметим, что о физическом и психологическом насилии со стороны звезды рассказали уже более десятка женщин. Но свою вину исполнитель не признает и утверждает, что женщины, которые на него заявили «искажают правду».

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