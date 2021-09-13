Журнал Time назвал пятерку самых влиятельных людей 2021 года.

Названы самые влиятельные люди в мире 2021 по версии Time instagram звезд

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Американский журнал Time подвел итоги и назвал самых влиятельных людей 2021 года по мнению пользователей социальных сетей.

Первую строчку в рейтинге заняла известная американская певица Бритни Спирс, которая получила 4% из 1,8 миллиона голосов.

Вслед за знаменитостью в рейтинге оказались медицинские работники, которые получили 3,1% голосов.

Третьими в рейтинге влиятельных людей 2021 года стали разработчики вакцин от коронавируса, которые заполучили 2,5% голосов.

Четвертое место заняла южнокорейская группа BTS (2,1%), которая возглавляла рейтинг самых влиятельных людей мира в 2018 и 2019 годах.

А пятое место заняла самая титулованная гимнастка всех времен Симона Байлс. За нее проголосовали 2% пользователей Сети.

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