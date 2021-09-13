Зеленский наградил орденами ряд украинских артистов и работников кино: список
Президент Украины Владимир Зеленский выдал государственные награды актерам и работникам кино ко Дню украинского кино, празднование которого состоялось 11 сентября. Соответствующий указ №465/2021 был опубликован на сайте главы государства.
В указе было написано, что за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство награды получают 43 артиста.
Кто из украинских артистов получил государственную награду?
Орден «За заслуги» III степени получили:
- Боклан Станислав Владимирович – актер театра и кино;
- Буковский Сергей Анатольевич – кинорежиссер;
- Горбунов Юрий Николаевич – актер, продюсер;
- Дончик Андрей Витальевич – кинорежиссер, продюсер;
- Ильенко Михаил Герасимович – кинорежиссер, сценарист;
- Кобзарь Александр Николаевич – актер театра и кино;
- Крым Анатолий Исаакович – сценарист;
- Луцкий Роман Михайлович – актер театра и кино;
- Матешко Анатолий Николаевич – кинорежиссер, актер;
- Михальчук Сергей Евгеньевич – кинооператор;
- Муту Олег – кинооператор;
- Смычк Сергей Борисович – оператор-постановщик;
- Суржиков Дмитрий Анатольевич – актер театра и кино;
- Фиалко Олег Борисович – кинорежиссер, сценарист;
- Фурсу Антон Дмитриевич – оператор;
- Черный Александр Михайлович – режиссер монтажа;
- Янчук Александр Спиридонович – кинорежиссер, председатель Национального союза кинематографистов Украины.
Орден княгини Ольги III степени получили:
- Ефименко Людмила Филипповна – актриса театра и кино;
- Кистень Екатерина Владимировна – актриса театра и кино;
- Самаева Леся Васильевна – актриса театра и кино;
- Сумская Ольга Вячеславовна – актриса театра и кино.
Медаль «За труд и доблесть» получили:
- Бударин Игорь Николаевич – начальник отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино.
- Журба Ольга Николаевна – оператор;
- Явтушенко Василий Александрович – звукорежиссер.
Также Владимир Зеленский приказал присвоить почетные звания:
«Народный артист Украины»:
- Антоновой Нине Васильевне – актрисе театра и кино.
«Заслуженный артист Украины»:
- Кошкиной Марине Александровне – актрисе театра и кино;
- Молчановой Екатерине Игоревне – актрисе театра и кино;
- Петрожицкой Дарье Сергеевне – актрисе театра и кино;
- Черкашиной Оксане Леонидовне – актрисе театра и кино.
«Заслуженный деятель искусств Украины»:
- Горловой Алине Эдуардовне – кинорежиссёру, сценаристке;
- Загайкевич Алле Леонидовне – композитору;
- Королю Юрию Васильевичу – оператору-постановщику;
- Маломужу Олегу Анатольевичу – режиссеру-аниматору;
- Моисееву Никите Алексеевичу – композитору;
- Муле Владимиру Романовичу – кинорежиссеру, продюсеру;
- Пилунскому Ярославу Леонидовичу – кинооператору-постановщику;
- Пономареву Андрею Игоревичу – композитору;
- Томашпольский Дмитрию Львовичу – кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.
«Заслуженный работник культуры Украины»:
- Вакуленко Елене Григорьевне – заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Дудко Владиславу Валерьевичу – художнику-постановщику;
- Кравцу Константину Николаевичу – художнику по костюмам;
- Одуденко Владлену Владимировичу – художнику-постановщику;
- Сутягиной Анастасии Ивановне – художнику-костюмеру.
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