Президент Украины наградил орденами 43 артиста, в том числе своего друга Станислава Боклана.

Президент Украины Владимир Зеленский выдал государственные награды актерам и работникам кино ко Дню украинского кино, празднование которого состоялось 11 сентября. Соответствующий указ №465/2021 был опубликован на сайте главы государства.

В указе было написано, что за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство награды получают 43 артиста.

Кто из украинских артистов получил государственную награду?

Орден «За заслуги» III степени получили:

Боклан Станислав Владимирович – актер театра и кино;

Буковский Сергей Анатольевич – кинорежиссер;

Горбунов Юрий Николаевич – актер, продюсер;

Дончик Андрей Витальевич – кинорежиссер, продюсер;

Ильенко Михаил Герасимович – кинорежиссер, сценарист;

Кобзарь Александр Николаевич – актер театра и кино;

Крым Анатолий Исаакович – сценарист;

Луцкий Роман Михайлович – актер театра и кино;

Матешко Анатолий Николаевич – кинорежиссер, актер;

Михальчук Сергей Евгеньевич – кинооператор;

Муту Олег – кинооператор;

Смычк Сергей Борисович – оператор-постановщик;

Суржиков Дмитрий Анатольевич – актер театра и кино;

Фиалко Олег Борисович – кинорежиссер, сценарист;

Фурсу Антон Дмитриевич – оператор;

Черный Александр Михайлович – режиссер монтажа;

Янчук Александр Спиридонович – кинорежиссер, председатель Национального союза кинематографистов Украины.

Орден княгини Ольги III степени получили:

Ефименко Людмила Филипповна – актриса театра и кино;

Кистень Екатерина Владимировна – актриса театра и кино;

Самаева Леся Васильевна – актриса театра и кино;

Сумская Ольга Вячеславовна – актриса театра и кино.

Медаль «За труд и доблесть» получили:

Бударин Игорь Николаевич – начальник отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Журба Ольга Николаевна – оператор;

Явтушенко Василий Александрович – звукорежиссер.

Также Владимир Зеленский приказал присвоить почетные звания:

«Народный артист Украины»:

Антоновой Нине Васильевне – актрисе театра и кино.

«Заслуженный артист Украины»:

Кошкиной Марине Александровне – актрисе театра и кино;

Молчановой Екатерине Игоревне – актрисе театра и кино;

Петрожицкой Дарье Сергеевне – актрисе театра и кино;

Черкашиной Оксане Леонидовне – актрисе театра и кино.

«Заслуженный деятель искусств Украины»:

Горловой Алине Эдуардовне – кинорежиссёру, сценаристке;

Загайкевич Алле Леонидовне – композитору;

Королю Юрию Васильевичу – оператору-постановщику;

Маломужу Олегу Анатольевичу – режиссеру-аниматору;

Моисееву Никите Алексеевичу – композитору;

Муле Владимиру Романовичу – кинорежиссеру, продюсеру;

Пилунскому Ярославу Леонидовичу – кинооператору-постановщику;

Пономареву Андрею Игоревичу – композитору;

Томашпольский Дмитрию Львовичу – кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.

«Заслуженный работник культуры Украины»:

Вакуленко Елене Григорьевне – заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Дудко Владиславу Валерьевичу – художнику-постановщику;

Кравцу Константину Николаевичу – художнику по костюмам;

Одуденко Владлену Владимировичу – художнику-постановщику;

Сутягиной Анастасии Ивановне – художнику-костюмеру.

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