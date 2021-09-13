Президент Украины Владимир Зеленский выдал государственные награды актерам и работникам кино ко Дню украинского кино, празднование которого состоялось 11 сентября. Соответствующий указ №465/2021 был опубликован на сайте главы государства. 

В указе было написано, что за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство награды получают 43 артиста. 

Кто из украинских артистов получил государственную награду?

Орден «За заслуги» III степени получили:

  • Боклан Станислав Владимирович – актер театра и кино;
  • Буковский Сергей Анатольевич – кинорежиссер;
  • Горбунов Юрий Николаевич – актер, продюсер;
  • Дончик Андрей Витальевич – кинорежиссер, продюсер;
  • Ильенко Михаил Герасимович – кинорежиссер, сценарист;
  • Кобзарь Александр Николаевич – актер театра и кино;
  • Крым Анатолий Исаакович – сценарист;
  • Луцкий Роман Михайлович – актер театра и кино;
  • Матешко Анатолий Николаевич – кинорежиссер, актер;
  • Михальчук Сергей Евгеньевич – кинооператор;
  • Муту Олег – кинооператор;
  • Смычк Сергей Борисович – оператор-постановщик;
  • Суржиков Дмитрий Анатольевич – актер театра и кино;
  • Фиалко Олег Борисович – кинорежиссер, сценарист;
  • Фурсу Антон Дмитриевич – оператор;
  • Черный Александр Михайлович – режиссер монтажа;
  • Янчук Александр Спиридонович – кинорежиссер, председатель Национального союза кинематографистов Украины.

Орден княгини Ольги III степени получили:

  • Ефименко Людмила Филипповна – актриса театра и кино; 
  • Кистень Екатерина Владимировна – актриса театра и кино;
  • Самаева Леся Васильевна – актриса театра и кино;
  • Сумская Ольга Вячеславовна – актриса театра и кино.

Медаль «За труд и доблесть» получили:

  • Бударин Игорь Николаевич – начальник отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино.
  • Журба Ольга Николаевна – оператор;
  • Явтушенко Василий Александрович – звукорежиссер.

Также Владимир Зеленский приказал присвоить почетные звания:

«Народный артист Украины»:

  • Антоновой Нине Васильевне – актрисе театра и кино.

«Заслуженный артист Украины»:

  • Кошкиной Марине Александровне – актрисе театра и кино;
  • Молчановой Екатерине Игоревне – актрисе театра и кино;
  • Петрожицкой Дарье Сергеевне – актрисе театра и кино;
  • Черкашиной Оксане Леонидовне – актрисе театра и кино.

«Заслуженный деятель искусств Украины»:

  • Горловой Алине Эдуардовне – кинорежиссёру, сценаристке;
  • Загайкевич Алле Леонидовне – композитору;
  • Королю Юрию Васильевичу – оператору-постановщику;
  • Маломужу Олегу Анатольевичу – режиссеру-аниматору;
  • Моисееву Никите Алексеевичу – композитору;
  • Муле Владимиру Романовичу – кинорежиссеру, продюсеру;
  • Пилунскому Ярославу Леонидовичу – кинооператору-постановщику;
  • Пономареву Андрею Игоревичу – композитору; 
  • Томашпольский Дмитрию Львовичу – кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.

«Заслуженный работник культуры Украины»:

  • Вакуленко Елене Григорьевне – заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино;
  • Дудко Владиславу Валерьевичу – художнику-постановщику;
  • Кравцу Константину Николаевичу – художнику по костюмам; 
  • Одуденко Владлену Владимировичу – художнику-постановщику;
  • Сутягиной Анастасии Ивановне – художнику-костюмеру.

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