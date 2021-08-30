Умер продюсер Боба Марли
Музыканту было 85 лет.
Читайте также: Известный американский актер умер от ракаВ воскресенье, 29 августа, ушел из жизни легендарный музыкант и продюсер Баба Марлина, Рейнфорд Хью Перри (Ли «Скретч»). Исполнитель умер в больнице города Лусеа (Ямайка). Что стало причиной его смерти пока неизвестно.
Знаменитость скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщают местные СМИ.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс на своей странице в Твиттере выразил соболезнования семье и поклонникам.
«Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри OD, ласково известного как «Ли Скретч» Перри», - написал он.
Известно, что Рейнфорд Хью Перри изобрел звучание рутс-регги, с его умеренным темпом и насыщенной басовой линией, которое впоследствии прославил на весь мир Боб Марли, которого он продюсировал.
Вам будет интересно почитать на Ivona: