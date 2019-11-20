Мужской журнал MAXIM опубликовал рейтинг самых горячих знаменитостей - в него попали и украинские селебритис

Читай также: Перехватило дух: Тина Кароль сфотографировалась в одних перчатках

На днях популярный российский мужской журнал MAXIM опубликовал ежегодный рейтинг Топ-100 самых сексуальных женщин России. В него попали и украинские звезды - как те, кто живет и выступает в России, так и артистки, которые не гастролируют там, но популярны в РФ. Список самых горячих знаменитостей 2019 года появился на официальном сайте глянца.

Возглавила рейтинг известная супермодель и актриса российского происхождения, бывшая супруга звезды Голливуда Брэдли Купера 33-летняя Ирина Шейк.

Ivona.bigmir.net

Читай также: Ирина Шейк показала свою маму

В список также попали украинские звезды, за которыми, как у нас, так и в РФ, уже давно закрепилась слава “горячих штучек“.

На седьмом месте в списке самых сексуальных женщин России оказалась проживающая в РФ певица украинского происхождения Вера Брежнева. К слову, в прошлом 2018 году она занимала в этом же рейтинге 2 место.

Ivona.bigmir.net

Украинская артистка Настя Каменских заняла восьмое место.

instagram.com/kamenskux

На 13 строчке оказалась участница коллектива “Время и Стекло“ Надежда Дорофеева, а на 17 - певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ.

Ivona.bigmir.net

Ivona.bigmir.net

Читай также: “С него и начну!“: Регина Тодоренко рассказала о своей “туристической“ мечте

Артистка Ани Лорак, которая в последнее время совершенствует свою внешность и которую перестали узнавать поклонники, разместилась в рейтинге на 25 месте. Ведущая, блогер Регина Тодоренко заняла 27 строчку. Экс-участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос заняла 35 место, а замкнула третью десятку нынешняя участница того же коллектива Эрика Герцег.

Ivona.bigmir.net

Актриса Ольга Куриленко и певица, актриса, модель Даша Астафьева расположились на 54 и 55 местах соответственно. Звезда российской сцены Светлана Лобода заняла 82 строчку, а экс-ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская - 90.

Ранее сообщалось, что украинская певица MARUV победила в российской номинации MTV EMA.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.