Концертный директор певицы утверждает, что номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия", а не "российской" или "из России"

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Украинская певица MARUV снова попала в скандал из-за выступлений в России. Артистка получила премию MTV Europe Music Awards, на которую номинировалась от РФ.

Церемония награждения состоялась в испанской Севилье.

В категории также были номинированы Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Певица появилась на красной дорожке в латексном костюме и темном платье, на голову звезда завязала черную повязку.

После того, как украинские СМИ подняли шумиху по поводу номинации артистки от РФ - концертный директор MARUV Кирилл Фельдман прокомментировал ситуацию. Он отметил, что номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия", а не "российской" или "из России", передает телеканал 360.

Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России, - отметил Фельдман.

Также директор артистки вспомнил, что похожая ситуация несколько лет назад случилась с Иваном Дорном, который несколько лет назад выдвигался от телеканала "MTV Россия", и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

Номинация, в которой победила MARUV, на сайте TV Europe Music Awards звучит так:

Ранее мы писали, что MARUV обокрали в Москве.

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