Мендел скончался в возрасте 54 лет - его причина смерти до сих пор неизвестна

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В Лос-Анджелесе умер один из продюсеров мегапопулярных американских сериалов “Симпсоны“ и “Рик и Морти“ Джоэл Майкл Мендел. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Мужчина скончался в возрасте 54 лет - как отмечается в сообщении - по естественным причинам. Подробности смерти знаменитости пока не известны.

Факт смерти известного продюсера подтвердил пресс-секретарь “Adult Swim“, сети, в которой транслируется “Рик и Морти“. Он также выразил глубокие соболезнования семье умершего, а также подчеркнул, что утрата Мендела будет ощутимой для отрасли.

Все мы в “Adult Swim“ опустошены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем семьи создателей “Рика и Морти“, его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать.Имея более чем 25-летний опыт работы в отрасли, он направлял и поддерживал поколение художников, сценаристов и авторов, и его отсутствие будет ощущаться всем сообществом, - говорится в заявлении.

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Также кончину Мендела прокомментировал создатель “Рика и Морти“ Джастин Ройланд:

Не знаю, что я буду делать без тебя, Майка. Я уничтожен, - написал он в Твиттере.

Мендел спродюсировал свыше 200 эпизодов сериала “Симпсоны“, который является самым продолжительным мультсериалом в истории американского ТВ, а по версии журнала Time - лучшим телешоу XX века.

Продюсер Джоэл Майкл Мендел четырежды получал престижную американскую телепремию Emmy.

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