В тизере продолжения сериала "Молодой Папа" исполнитель роли Папы Римского дефилирует в нижнем белье

Читай также: "Зважені та щасливі" 9 сезон: 1 выпуск смотреть онлайн

В Сеть выложили официальный тизер к сериалу "Новый Папа" с Джудом Лоу. Проект станет продолжением мега-популярного сериала "Молодой Папа", в котором создатели пофантазировали на тему "а что бы было, если бы Ватикан возглавил 40-летний продвинутый и весьма упрямый Понтифик". Ролик продолжения истории опубликовали на YouTube-канале телеканала HBO.

Читай также: 18-летняя дочка Джуда Лоу засветила идеальную фигуру в мини-бикини

Те, кто знаком с сериалом, помнят, как в заставке к каждой части, красавчик Джуд Лоу идет по Собору святого Петра и подмигивает зрителю. Так вот - в продолжении сериала он будет точно так же чинно и шикарно идти по... пляжу. Более того, Папа появится в кадре в белых спортивных трусах - и привлечет внимание всех пляжных красавиц. Да, и юмору создателей снова можно позавидовать: белье Папы распространяет "волшебное" сияние, а в конце проходки - он снова подмигнет. Будет ли это сном/фантазией Понтифика, или он правда рискнет появиться на пляже в таком виде - из тизера непонятно.

Напомним, что сериал "Молодой Папа" вышел в 2016 году - и сразу же попал в ТОП по просмотрам. К слову, он понравился далеко не всем верующим католикам. Премьера сериала "Новый Папа" запланирована на 2019 год.

Ранее мы писали, что Джуд Лоу женился.