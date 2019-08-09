Актер лично доставил продукты питания 121 мигранту на испанском судне

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Голливудский актер Ричард Гир во время своего отдыха в Италии, помог мигрантам на дрейфующем в Центральном Средиземноморье испанском судне Open Arms. Актер лично доставил на борт продукты питания. Об этом сообщается в Twitter судна. На корабле пребывает 121 мигрант - восьмой день его отказывается принять какое-либо государство.

Наконец, небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды - Ричард Гир, - отмечается с официальном сообщении.

Также в соцсети выложили видеоролик, который был снят на борту Open Arms во время визита Ричирда Гира.

Ранее сообщалось, что голливудский актер, сыгравший Мачете, спас ребенка после ДТП.