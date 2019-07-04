Человека-паука планируют сделать гомосексуалистом

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Британский актер Том Холланд, сыгравший “Человека-паука“ в фильмах Marvel, поддержал идею сделать супергероя геем и заявил, что с удовольствием будет воплощать его дальше. Об этом сообщает The Huffington Post.

Актер заявил, что такой поворот добавит истории “многогранности“.

Мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный белый парень, - отметил Холланд.

Однако, актер акцентировал, что пока эта идея находится на стадии рассмотрения, а будущее и сексуальная ориентация Человека-паука зависит не от него.

Обсуждение, кто же из супергероев Marvel "получит" нетрадиционную ориентацию, разгорелось в Сети после того, как Кевин Фейдж, президент Marvel Studios, заверил фанатов, что в киновселенной "очень скоро появятся" представители ЛГБТ.

Мы не стеснялись говорить, что это произойдет, - сказал он Gizmodo, - и что в будущем появятся гораздо более выдающиеся герои ЛГБТ.

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Отметим, что 23-летний Томас Стэнли Холланд воплотил супергероя киновселенной MarvelMarvel Человека-паука, в таких фильмах как “Первый мститель: Противостояние“, “Человек-паук: Возвращение домой“, “Мстители: Война бесконечности“, “Мстители: Финал“ и “Человек-паук: Вдали от дома“.

Ранее сообщалось, что Стэн Ли перед смертью создал еще одного супергероя.