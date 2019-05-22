Для финансирования стартапа актриса сумела привлечь 2,5 миллиона долларов. Чуть больше чем за неделю приложение собрало 100 000 пользователей.

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Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале Игра престолов, запустила приложение для поиска юных талантов. Об этом сообщает TechCrunch.

Актриса стала одной из создательниц приложения под названием Daisie. Оно дает возможность начинающим актерам показать свой талант, и сотрудничать друг с другом и другими участниками социальной платформы.

Для развития программы Уильямс смогла привлечь 2,5 миллиона долларов инвестиций. Эта сумма дополнила 1,5 миллиона от фонда учредителей приложения.

Спустя одиннадцать дней после запуска программы, Daisie собрала 100 000 пользователей.

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