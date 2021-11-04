Знаменитая проводница Вера и ее цитаты – лучшее поздравление с праздником!

Сегодня, 4 ноября 2021 года, в Украине празднуют День железнодорожника. Ivona вспоминает пять лучших высказываний проводницы Верки Сердючки для поддержания праздничного настроения!

Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) сегодня известна, как певица. Но всеукраинскую любовь Верка все же завоевала, как артистка разговорного жанра. Ее амплуа была эксцентричная проводница Вера Васильевна (Валерьевна) Сердюк, которая рассказывала о своих злоключениях и смешных ситуациях из жизни с совершенно невозмутимым лицом. Монологи Верки разошлись на цитаты, а народная любовь и работа в «СВ-шоу» – принесли бешеную популярность, которую артистке удается поддерживать 30 лет.

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