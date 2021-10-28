Актриса откровенно рассказала о проблемах в сексуальной жизни с мужем Уиллом Смитом

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Известная американская актриса Джада Пинкетт Смит откровенно рассказала о своих проблемах в сексуальной жизни с мужем Уиллом Смитом. 50-летнняя знаменитость рассказала о трудностях поддержания хорошей сексуальной жизни с мужем после почти 24 лет брака.

«Это сложно! Мы с Уиллом много говорим об этом. Мы начали это в очень молодом возрасте, в 22 года... Я думаю, вы ожидаете, что ваш партнер знает, что вам нужно, особенно когда дело касается секса. Например: «Ну, если ты меня любишь, ты должен знать». Если ты любишь меня, ты должен читать мои мысли». Это огромная ошибка!», – сказала актриса.

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Отметим, что звездные супруги Джада и Уилл поженились в 1997 году, у них двое детей – 23-летний сын Джейден, 20-летняя дочь Уиллоу. А также у актера есть еще 28-летний сын Трей от предыдущих отношений.

Также Джада добавила, что ей до сих пор неудобно выражать свои желания, особенно в спальне.

«Постоянно спрашиваю: «Скажите мне, что тебе нужно, скажите, что ты хочешь, и вдобавок я знаю, что я должна нести ответственность, чтобы сделать то же самое. Я действительно пытаюсь сделать это. Это неудобно, но очень здорово. Вокруг секса мало разговоров, но вокруг него столько фантазий», – дабавила Джада Пинкетт Смит.

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