Певица намекнула, что уже вышла замуж

Украинская исполнительница Наталья Могилевская сделала редкое заявление о личной жизни. Знаменитость уже несколько лет живет с мужчиной по имени Валентин, вместе с которым воспитывает двух приемных дочерей — Мишель и Софию.

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В интервью программе «Тур зірками» для YouTube-канала Люкс.ФМ у Натальи спросили, планирует ли она узаконить отношения с любимым или сейчас для нее этот вопрос не является важным. Народная артистка ответила, что считает неуместным гулять свадьбу в условиях войны. Она добавила, что вместе с Валентином сосредоточились на атмосфере в совместной жизни и на волонтерстве.

«Я считаю, что война — не очень актуальное время для свадьбы, праздника и других. Поэтому мы сосредоточились на отношениях, помощи украинцам, военным. И все лишние деньги мы точно будем тратить не на свадьбу, а на то, чтобы реально помочь украинцам справиться с ужасающей ситуацией», — сказала она.

Когда же ведущая поинтересовалась у Могилевской, есть ли желание расписаться без шумного празднования, певица неоднозначно ответила: «А, возможно, мы уже это сделали».

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