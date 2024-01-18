Бывшим супругам понадобилось четыре месяца, чтобы достигнуть соглашения об опеке

Английская актриса Софи Тернер отказалась от иска против своего бывшего мужа, американского певца Джо Джонаса, о «неправомерном удержании» их двоих детей.

Согласно судебным документам, полученным изданием People, американский судья одобрил отклонение иска после того, как обе звезды подписали план согласия, который был одобрен британским судьей на прошлой неделе.

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27-летняя исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» подала в суд на 34-летнего участника группы DNCE в начале осени прошлого года. Она утверждала, что Джонас 20 сентября забрал паспорта их дочерей и не позволял им вернуться в Англию из Нью-Йорка. У бывшей пары есть 18-месячная Дельфина и 3-летняя Уилла . В иске против музыканта содержался призыв к «немедленному возвращению детей, незаконно удаленных или незаконно удержанных».

Спустя четыре месяца, Джонас и Тернер согласились отклонить иск «с предубеждением и без гонораров адвокатов, расходов, издержек и/или выплат, причитающихся какой-либо из сторон» после того, как 11 января в Великобритании было одобрено их родительское соглашение.

Напомним, что 5 сентября в Майами Джо подал заявление о разводе с Софи, с которой прожил в браке четыре года. В заявлении утверждалось, что «брак между сторонами безвозвратно разрушен». Согласно заявлению, пара заключила брачный договор.

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