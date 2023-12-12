Певица рассталась с рэпером Offset

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би (Cardi B) заявила, что ее сердце снова свободно. 31-летняя исполнительница хитов «I Like It», «Bodak Yellow» и «WAP» намекнула, что прекращает отношения со своим мужем, рэпером Offset.

Читай также: Google назвал самых популярных актеров и музыкантов 2023 года

Карди вышла в прямой эфир в Instagram в воскресенье вечером, 10 декабря, и сообщила фанатам, что она одинока «уже минуту». Далее она сказала, что давно хотела поделиться этим с публикой и хочет начать новый год «свежей» и «открытой».

«Я не знаю, получали ли вы от меня подсказки из моих прямых эфиров или сторис, когда я включала определённую музыку. Я уже минуту как одинока, но я боялась... не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Я хочу начать 2024 год обновленной и открытой. Я в безумном предвкушении новой жизни и новых начинаний. И да, я взволнована», — рассказала о переменах в личной жизни артистка.

Карди Би и Offset / Источник: Getty Images

Ранее она опубликовала заявление в сторис, в котором говорилось: «Знаете, когда вы только начинаете развивать отношения… Я устала защищать чувства людей… Я должна ставить себя на первое место».

Карди Би и Offset поженилась в 2017 году, но в 2020 году певица подала на развод из-за обвинений в измене, но позже забрала документы из суда. У них двое детей: 5-летняя Калче и 2-летняя Уэйв.

Ранее мы писали, что муж Екатерины Тышкевич поделился новыми подробностями пребывания актрисы в реанимации.