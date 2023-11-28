Жена Олега Собчука объявила о расставании с певцом и слила в Сеть переписку с ним

Лидер группы «СКАЙ» Олег Собчук со скандалом разводится с женой после 21 года в браке Фото: instagram.com/sob4ukmari

Жена украинского исполнителя Олега Собчука Мария объявила о разводе со звездным мужем и назвала причины расставания. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая возлюбленная фронтмена группы «СКАЙ» заявила, что 20 лет терпела «токсические отношения».

«20 лет стажа моих токсичных отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная. К сожалению, сейчас это проектируется на детей», — написала Мария.

Жена Олега Собчука объявила о разводе Фото: instagram.com/sob4ukmari

Позже женщина запостила скриншот сообщения, которое получила от Олега после того, как она начала публично говорить о проблемах в семьи. В переписке Собчук называет жену «неблагодарным созданием» и угрожает забрать квартиру из-за ее «языка».

«Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать — останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению – уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание… Нет ни желания, ни времени везти с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо быстрее развестись», — написал жене певец.

В описании к скриншоту переписки Мария назвала Собчука абьюзером и заявила, что больше никому не позволит себя так вести с ней.

«Вот так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет! Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести», — добавила Мария.

Олег Собчук разводится с женой Фото: instagram.com/sob4ukmari

Напомним, что в августе Олег и Мария отметили 21-ю годовщину свадьбы. У пары есть 20-летняя дочь Татьяна и 14-летний сын Арсен.

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Допис, поширений Maria Sobchuk (@sob4ukmari)

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