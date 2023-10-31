На авто украинской защитницы был найден GPS-трекер

Украинская снайперша Евгения Эмеральд рассказала подписчикам в Инстаграм, что недавно на нее было совершено первое покушение. В разделе сторис защитница заявила, что убить ее пытался бывший муж, боец ВСУ и экс-охранник Олега Ляшко Евгений Стипанюк, и его друзья. Причиной стало то, что Эмеральд публично рассказала о домашнем насилии и рассекретила, что Евгений обманом получал самую высокую военную зарплату, находясь все время в Киеве, а не на фронте.

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Подробностями покушения Евгения делиться не стала, только заверила фанов, что все уже зафиксировано правоохранителями и передано на эспертизу. В частности, на авто был найден GPS-трекер, благодаря которому злоумышленники следили за передвижением Эмеральд и ее охранника.

«Вчера (29 октября. — ред.) Стипанюк и его компашка пытались совершить первое покушение на убийство на меня и моего охранника. Подробности рассказывать вам я не буду. С нами все хорошо. Также уже все на экспертизе, заявления написаны. Просто, люди, чтобы вы понимали — это цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы поборем это зло. Не надо меня жалеть. Я знала, на что иду. Я даже готовилась к тому, что, возможно, такое будет, что где-то в лесу меня найдут. Я полностью беру на себя ответственность», — сказала снайперша в видеообращении.

На Евгению Эмеральд совершили покушение Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

На Евгению Эмеральд совершили покушение Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

На Евгению Эмеральд совершили покушение Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

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