Актер разорвал помолвку с Молли Гурвиц в 2021 году

Литературный агент и сотрудница компании Zero Gravity Management Молли Гурвиц поделилась воспоминаниями о своем бывшем женихе Мэттью Перри. Покойный актер «Друзей» объявил, что обручен с Молли после двух лет отношений в ноябре 2020 года. Но уже в июне следующего года они расторгли помолвку.

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Спустя два дня после новостей о внезапной смерти Мэттью в возрасте 54 лет 31-летняя девушка зашла в соцсети, чтобы публично почтить память экс-бойфренда. В Instagram Молли поделилась изображением с силуэтом Перри на фоне зимнего города.

В описании к кадру Гурвиц рассказала, что неоднократно пересматривала с Мэттью сериал «Друзья» перед съемками спецвыпуска о воссоединении актеров. По ее словам, Мэттью было важно знать, что его считают талантливым.

«Ему бы хотелось, чтобы мир говорил о том, насколько он талантлив. И он действительно был очень талантлив. Когда приближалось воссоединение "Друзей", мы вместе пересмотрели сериал. "Бл*, я был так хорош! Видишь, что я там сделал?". Мы перематывали и изучали сцены. Наше уважение и понимание юмора — это то, что нас связало. Быть рядом с ним, когда он заново открыл для себя свои способности, было волшебно», — поделилась Молли.

Гурвиц призналась, что у Перри был сложный характер и он причинил ей боль, однако она благодарна ему за этот жизненный опыт.

«Я, очевидно, знала этого человека и совсем по-другому. Хотя я любила его сильнее, чем могла себе представить, он был сложным человеком и причинял такую боль, какую я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэтью Лэнгфорд Перри. Я испытываю огромную благодарность за это, за все, чему я научилась в наших отношениях. Мэтти, я чувствую облегчение от того, что ты успокоился», — написала бывшая невеста актера.

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Допис, поширений Molly Hurwitz (@mollyhurwitz)

Ранее мы писали, что актеры «Друзей» выпустили совместное заявление после смерти коллеги Мэттью Перри.