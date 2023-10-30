У актеров завязались романтические отношения в 1993 году

Голливудская актриса и предпринимательница Гвинет Пэлтроу поделилась воспоминаниями о своем коллеге и друге Мэттью Перри, который трагически умер 28 октября. На своей странице в Инстаграм звезда «Мстителей» рассекретила, каким исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» был в молодости, и призналась, что 30 лет назад у них был роман.

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По словам Пэлтроу, она познакомилась с Перри в 1993 году на театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе. На тот момент ей было 20 лет, а Мэттью — 23. Гвинет призналась, что провела с Перри «волшебное» лето и вспомнила, как они целовались на поле. Также она добавила, что в начале их любовных отношений актер снялся в пилотном эпизоде «Друзей» и очень нервничал по поводу того, станет ли этот сериал прорывом для его карьеры.

«Я встретила Мэтью Перри в 1993 году на театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе. Мы оба провели там большую часть лета, играя спектакли. Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы ездили купаться в ручьи, пили пиво в баре местного колледжа, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето. Он снял пилотную серию "Друзей", но она еще не вышла в эфир. Он нервничал, надеясь, что его большой прорыв уже не за горами. Так и было. Некоторое время мы оставались друзьями, пока не разошлись, но я всегда была рада его видеть, когда это происходило. Мне сегодня очень грустно, как и многим из нас. Я надеюсь, что Мэттью наконец-то обрел покой. Я действительно так думаю», — поделилась Пэлтроу.

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Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

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