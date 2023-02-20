Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли подал на развод после слухов о романе жены с Брэдом Питтом
Известный американский актер Пол Уэсли, который сыграл Стефана Сальваторе в сериале «Дневники вампира», подал на развод с женой, фитнес-тренером Инес де Рамон спустя почти год после их расставания.
Интересно, что 40-летняя знаменитость начал бракоразводный процесс после того, как в СМИ заговорили о романе Инес с голливудской звездой Брэдом Питтом. Как сообщает Daily Mail, причиной расторжения брака Пол указал «непримиримые разногласия».
«Решение расстаться было обоюдным и было принято пять месяцев назад. В настоящее время они требуют конфиденциальности», — сказал представитель пары.
По сообщениям СМИ, Питт и де Рамон провели Новый год вместе в Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Пока Инес строит любовные отношения с 59-летним Брэдом, Уэсли закрутил роман с моделью Натали Кукенбург, с которой впервые был замечен на свидании в ноябре.
Напомним, что Пол и Инес связали себя узами брака на скромной церемонии в 2019 году, но в сентябре прошлого года представитель пары подтвердил, что они начали жить отдельно.