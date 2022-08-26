Узнайте, на кого Пике променял Шакиру

Известная певица колумбийского происхождения Шакира «очень зла» на своего бывшего парня и отца их общих сыновей за то, что он встречается с 23-летней студенткой спустя 2 месяца после их расставания.

Читайте также: Застала с другой: Шакира рассталась с гражданским мужем из-за его измены

Согласно The New York Post, у Шакиры была твердая договоренность со своим бывшим о том, как они должны предать гласности свои будущие отношения. Источник сказал, что она была «очень зла, увидев отца своих детей со своей девушкой на публике». Они объявили о своем расставании в июне 2022 года, и вместе у них двое детей: 9-летний Милан и 7-летний Саша. Затем источник уточнил, что «они не могли появляться на публике со своими партнерами в течение первого года их разрыва».

Читайте также: Жерар Пике пытается вернуть Шакиру: подробности драмы

Другой источник сообщил Hollywood Life, что колумбийская певица изо всех сил старается сохранять самообладание, когда появляются все доказательства новых отношений Джерарда и его новой подруги Клары Чиа Марти. Источник сказал:

«Шакира чувствует, что она сделала все, что в ее силах, чтобы поддерживать дружеские отношения с Джерардом, в том числе не собирала алименты или что-то в этом роде. Несмотря на то, что Жерар все еще живет в Барселоне, она даже согласилась покрыть расходы на то, чтобы он регулярно навещал своих детей в Майами. Так что для него выкладывать что-то подобное кажется таким ненужным. Ее дети — ее главный приоритет, и хотя они договорились не публиковаться в течение года после их разрыва, она не может контролировать то, что он делает, и она знает, что в какой-то момент это должно было произойти».

Читайте также: На Шакиру напали дикие кабаны: видео

Несмотря на хорошие отношения с колумбийской певицей, испанские СМИ были совершенно удивлены поведением ее бывших родственников мужа. Родители Пике больше не хотят примирения с Шакирой: Жоан Пике и Монтсеррат Бернабеу одобряют роман сына и открыто одобряют роман с новой молодой невесткой Кларой Чиа Марти.

Читайте также: Шесть обвинений: певицу Шакиру могут посадить в тюрьму

Родители спортсмена Пике присутствовали на сольном концерте вместе со своими двумя детьми Марком и Жераром, а также Кларой Чиа Марти. С трибун вся семья была замечена счастливой, распевая песни испанского певца, в знак того, что все идет хорошо.

Читайте также: Шакире грозит 8 лет тюрьмы: подробности

Напомним, что в настоящее время Шакире может грозить тюремное заключение в Испании. Ее обвиняют в том, что она не заплатила испанскому правительству миллионы налогов в период с 2012 по 2014 год. Если она будет признана виновной, ей может грозить восьмилетний тюремный срок.

Вам будет интересно почитать на Ivona: