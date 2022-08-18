Актеры Алексис Бледел и Винсент Картайзер разводятся

Супружеская пара актеров Алексис Бледел и Винсент Картайзер разошлись после 8 лет брака, пишет Us Weekly. Согласно документам, полученным изданием, 43-летний актер из «Безумцев» подал на развод в Верховный суд округа Патнэм в Нью-Йорке с просьбой разорвать брак с 40-летней звездой сериала «Девочки Гилмор» Бледел.

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Напомним, пара связала себя узами брака на скромной церемонии еще в июне 2014 года в Охай, Калифорния. Впервые они встретились во время совместной работы на съемках «Безумцев». В 2014 году влюбленные поженились, а в 2015 году они стали родителями первенца – мальчика.

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Причину разрыва супруги не разглашают, а также у кого останется опека над общим сыном. Также они еще не прокомментировали утечку их драмы в СМИ.

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