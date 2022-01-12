Исполнительница запостила несколько грустных Stories с собранными вещами

Известная украинская рэп-исполнительница Алёна Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona намекнула, что уезжает от своего парня Дениса (Yoxden). На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала Stories, в которых сообщила, что уезжает и показала сумки с вещами.

«Уже завтра уезжаю. Это связано с нелегким решением», – написала она.

Читайте также: Alyona Alyona стала жертвой грабителей: подробности

Alyona Alyona сняла десяток пакетов и различные коробки, которые выставлены во всех углах комнаты и перед дверьми. Поклонники заподозрили, что певица рассталась с бойфрендом, и начали задавать ей вопросы в личные сообщения, действительно ли она уезжает от своего любимого, на что она ответила, что «можно сказать и так».

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Назван самый кассовый фильм 2021 года

Как преодолеть посленовогоднюю депрессию: советы Татьяны Литвиновой