Полуобнаженная Маша Ефросинина вспомнила, как соблазняла мужа в самом начале отношений
Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как соблазняла супруга в самом начале отношений. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию фото в нижнем белье красного цвета и поделилась интимной историей из прошлого.
По словам ведущей, она не умела готовить. Из-за отсутствия кулинарных способностей звезда решилась на покупку красного белья, чтобы соблазнить супруга.
«Свой первый комплект красного белья я купила в 2002 году, познакомившись со своим будущим мужем! Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями!», – написала Мария.
Также телезвезда продемонстрировала глубокое декольте и стройную фигуру в красном комплекте нижнего белья. За несколько часов кадры набрали более 50 тысяч лайков и множество комментариев-комплиментов:
«Идеальная», «Богиня», «Какая вы красивая», «Шикарная фигура», «Нереальная. С годами, как хорошее вино», «Роскошная».
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