Узнайте, что случилось с Дантесом

Муж известной певицы и бывшей участницы группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой – артист Владимир Дантес получил сотрясение мозга средней тяжести. Инцидент произошел после празднования дня рождения украинского клипмейкера Тани Муиньо в Одессе.

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На своей странице в Инстаграм Надя опубликовала совместное фото с Дантесом и рассказала, что после вечеринки пережила огромный стресс.

«В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я кинулась его приводить в сознание, но он лишь тихонько стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать, о чем я думала… Надо было срочно вызывать скорую, а я впала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 – в общем, всё что угодно кроме 103. И как только я вспомнила, и начала звонить – Вова встал и просто прошёл мимо меня и лёг в кровать», – написала певица.

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По ее словам, когда Дантес попал в больницу, ему врачи сказали, что у него сотрясение мозга средней тяжести. Артистка добавила, что с ее супругом еще вначале вечера приключилась неприятная ситуация, которая ее сильно рассмешила:

«У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причём так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Выглядело это очень смешно», – написала Надя.

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