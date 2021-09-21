Актриса впервые за долгое время высказалась о 10-летнем браке с первым мужем

Первая австралийка, которая стала лучшей актрисой по версии «Оскара», Николь Кидман впервые за долгое время поделилась подробностями развода с первым мужем. 20 лет назад кинозвезда была женой звезды «Миссии невыполнимой» Тома Круза.

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В интервью изданию Harper’s Bazaar 54-летняя актриса призналась, раздражает ли ее той факт, что СМИ слишком много уделяли внимания ее разрыву с Томом. По словам артистки, ей было очень больно после расставания с Крузом, которое случилось накануне их десятой годовщины свадьбы, однако она хотела быть открытой, в том числе и для прессы.

«Я была молода. Думаю, я предложила это (развод — ред). Может быть, я стала немного более тревожной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире. Временами я беспокойная, и мне было больно, но в то же время я предпочитаю теплое, а не резкое расставание. Мой муж, Кит, говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: «Как твое сердце?». И я, очевидно, ответила: «Открытое», - рассказала Николь.

Напомним, что Кидман и Круз познакомились во время съемок фильма «Дни грома» и поженились в 1990 году. У супругов не было своих детей, поэтому они усыновили мальчика и девочку. Развод пара официально оформила в 2001 году. Сейчас Николь замужем за музыкантом Китом Урбаном и воспитывает с ним двух дочерей.

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